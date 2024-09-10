Экс-разыгрывающий УНИКСа Димитриевич назвал любимого баскетболиста. Это бывший игрок ЦСКА

Экс-игрок УНИКСа Ненад Димитриевич высказался о баскетболистах, которые являются для него примером для подражания. В настоящий момент Ненад представляет «Милан».

«На самом деле мне всегда нравилось наблюдать за разыгрывающими. Вассилис Спанулис — один из них, Никос Зисис — другой пример. Но если мне нужно выбрать моего любимого игрока, я назову Милоша Теодосича. Кроме того, я восхищаюсь Серхио Родригесом. Есть множество сильных разыгрывающих, но Теодосич всегда был моим любимым.

На площадке я стараюсь создавать выгодные ситуации для себя и своих товарищей. Независимо от ситуации, я стараюсь принимать лучшее решение, чтобы помочь команде. Я хочу стремиться к тому, чтобы быть лидером. Это моя самая отличительная особенность», — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Милана».

Напомним, Милош Теодосич ранее выступал за ЦСКА. Сейчас он представляет «Црвену Звезду».

Самый низкий баскетболист: