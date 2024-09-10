Перасович высказался о предстоящем выступлении УНИКСа в Суперкубке Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем выступлении команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Спортивное мероприятие состоится с 11 по 14 сентября. УНИКС попал в группу Б, где оказались также «Зенит» и «Бешикташ».

«Каждый раз УНИКС отправляется в Москву на Суперкубок, чтобы победить в турнире. К сожалению, последние три года наша команда терпела поражение в стартовом противостоянии. Мы хотим изменить ситуацию и приехали сюда с большими амбициями.

Наш первый матч пройдёт с «Бешикташем» — одним из лучших турецких клубов. Они всегда демонстрируют качественный баскетбол, и мы понимаем, что игра будет непростой. УНИКС должен показать свою силу и сыграть лучше, чем на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Сможем ли мы взять реванш у «Зенита» за недавний проигрыш? Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре с «Бешикташем», а затем уже думать о других соперниках», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.