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«Мне это нравится» Экс-тренер «Лейкерс» — о шаге, который сделал Джей Джей Редик

«Мне это нравится» Экс-тренер «Лейкерс» — о шаге, который сделал Джей Джей Редик
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Бывший игрок и тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт поделился мнением о назначении в «Лейкерс» Джей Джей Редика на пост главного тренера.

«Он должен быть серьёзным парнем. Он должен убедиться, что ребята будут понимать, что он главный тренер. Возможно, это станет самой сложной частью его работы. Но есть одна вещь, которую сделал Джей Джей, и она мне нравится. Я имею в виду его решение пригласить Нэйта Макмиллана – он отличный тренер. То же самое могу сказать про Скотта Брукса. Он взял с собой несколько ребят, которые, как мне кажется, действительно могут помочь ему на посту главного тренера в его первый год», — сказал Скотт на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Ранее Редик высказался, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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