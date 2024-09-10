Источник: Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии

Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии. Об этом информирует Sportklub, ссылаясь на свои источники. Специалист трудится в национальной команде с 2021 года.

Напомним, сборная Сербии принимала участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Национальная команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила будущим победителям турнира, сборной США (91:95). В матче за третье место сербы со счётом 93:83 одолели сборную Германии.

Ранее известный сербский баскетболист Милош Теодосич, который сейчас выступает за «Црвену Звезду», высказался о предстоящем выступлении в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Спортивное мероприятие состоится с 11 по 14 сентября.