Певица Анна Седакова кардинально сменила внешность после новости о разводе с Янисом Тиммой

Известная российская певица и бывшая супруга латвийского баскетболиста Яниса Тимма Анна Седакова кардинально сменила внешний вид после новости о разводе.

Анна Седокова была замужем за Янисом Тиммой с 2020 года. У них нет общих детей в браке. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин.

Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артёма Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребёнок от первого брака, Кристиан.

Янису Тимме 32 года. В ходе своей профессиональной карьеры латвиец выступал за такие клубы, как «Зенит», «Баскония», «Олимпиакос», «Химки», УНИКС и прочие. На данный момент Янис играет в составе испанской команды «Обрадойро».