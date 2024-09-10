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«Автодор» не потерял 31 млн рублей из-за не приезда чемпиона НБА Куинндери Уизерспуна

«Автодор» не потерял 31 млн рублей из-за не приезда чемпиона НБА Куинндери Уизерспуна
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Саратовский клуб «Автодор» не потерял 31 млн рублей из-за не прибытия чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Куинндери Уизерспуна в расположение команды. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на клуб.

«Мы обратились в клуб за комментарием и получили подтверждение своих сомнений. Весь контракт Уизерспуна за год не принёс бы ему 31 млн рублей, следовательно, его финт ушами (имеется в виду не прибытие в расположение клуба. — Прим. «Чемпионат») ни при каких раскладах не мог обойтись команде в такую сумму — даже с учётом возможных подъёмных. «Автодор» на данный момент в ситуации с Уизерспуном потерял деньги на авиабилеты и время… сейчас понятно: новость про [потерю] 31 млн рублей — чистая выдумка», — сказано в посте.

Сегодня утром появилась информация, согласно которой «Автодор» потерял порядка 31 млн рублей из-за того, что Куинндери Уизерспун не прибыл в расположение клуба.

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