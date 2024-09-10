Экс-игрок НБА Терренс Росс: не понимаю, как можно ставить Джордана выше Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Терренс Росс объяснил, почему именно лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является величайшим игроком в истории лиги, а не легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

«Леброн был лучшим на каждой Олимпиаде. Брат Карри проявил себя с лучшей стороны [на Играх в Париже] лишь в последних двух встречах. Леброн чисто на себе вытащил команду и довёл до золота. Скажу больше — мне кажется, что без Леброна Стефен не смог сделать те броски. Для меня сейчас именно этот парень является величайшим в истории. Не понимаю, как можно ставить Джордана выше Леброна. Если бы Майкл выступал на одном уровне 20 лет, то в таком случае Брону было бы сложно его превзойти. Джеймсу предстоит долгий путь.

Когда Майкл вернулся после перерыва, то он был уже не тем, что прежде. Леброн буквально всю карьеру не сбавлял. Он становится старше, однако Джеймс по-прежнему так же эффективен, как и всегда. Если говорить честно, то уровень соперников Леброна выше, чем у Майкла», — приводит слова Терренса портал Fadeaway World.