Димитрис Итудис посетил тренировку ЦСКА и поприветствовал игроков

Бывший главный тренер московского ЦСКА грек Димитрис Итудис посетил тренировку армейцев и поприветствовал игроков.

Димитрису Итудису 54 года. Греческий специалист занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 года по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги и прочее.

Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги. В 2022 году Итудис покинул армейцев и в этом же году занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Однако декабре 2023 года он был вынужден покинуть команду.