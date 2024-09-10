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Трей Янг включил себя в лучший стартовый состав в истории НБА

Трей Янг включил себя в лучший стартовый состав в истории НБА
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Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг назвал лучшую стартовую пятёрку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает издание Fadeaway World.

Лучшая стартовая пятёрка по мнению Янга.

1. Трей Янг («Атланта Хоукс»);
2. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»);
3. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
5. Шакил О'Нил («Бостон Селтикс»).

Однако Янг подметил, что если бы он не поставил себя в стартовый состав, то его место бы занял легендарный игрок НБА Майкл Джордан.

В минувшем сезоне НБА Трей принял участие в 55 играх. В среднем за встречу Янг набирал 25,7 очка, делал 2,7 подбора, отдавал 10,8 передачи и совершал 1,3 перехвата.

Ранее Янг назвал пять лучших снайперов НБА среди действующих игроков лиги.

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