«Пари Нижний Новгород» проиграл в товарищеской игре «Дубаю»

Сегодня, 10 сентября, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) на стадионе «Кока-Кола Арена» состоялась товарищеская встреча между гостями «Пари Нижний Новгород» и хозяевами «Дубай». Матч завершился со счётом 71:63 (13:4, 20:21, 18:24, 20:15) в пользу клуба «Дубай».

После этого поражения «Пари НН» предстоит провести ещё один предсезонный турнир в Самаре.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ нижегородцы финишировали на 12 месте.

Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» победил МБА в матче за третье место на Кубке Кондрашина и Белова со счётом 75:65 (25:12, 16:16, 21:21, 13:16). Тогда самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» был Закари Наталл, на счету которого 13 очков. Кроме того, в его активе один подбор и одна результативная передача