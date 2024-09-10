Уилкинс: я играл против Бёрда 13 лет. За это время мы ни разу не пожали друг другу руки

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс рассказал о своих взаимоотношениях с членом Зала славы баскетбола и трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Ларри Бёрдом.

«Мы с Ларри играли против друг против друга на протяжении 12-13 лет. За это время мы ни ни разу не жали другу другу руки и не разговаривали. Будучи великими игроками того времени, у нас не было желания, чтобы другой великий игрок подходил к нам так близко. Так что никто из нас не нравился друг другу. Поэтому мы никогда не разговаривали. Опять же, никогда не разговаривали до тех пор, пока мы не завершили карьеру. А потом у него было интервью. Речь в нём зашла о нецензурной брани. Он сказал: «Возьмите Доминика, я уважаю его больше, чем любого другого игрока, с которым когда-либо играл». До этого момента я не знал, как он относится ко мне. После мы стали друзьями», — приводит слова Уилкинса портал Fadeaway World.