Бывший главный тренер московского ЦСКА грек Димитрис Итудис посетит Суперкубок Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Единой лиги.

«Рады приветствовать на международном предсезонном турнире в Москве 6-кратного чемпиона Единой Лиги ВТБ, 4-кратного тренера года и самого побеждающего тренера в истории Лиги», — сказано в посте.

Димитрису Итудису 54 года. Греческий специалист занимал пост главного тренера ЦСКА с 2014 по 2022 год. За это время армейцы стали двукратными чемпионами Евролиги, шестикратными чемпионами Единой лиги ВТБ, двукратными бронзовыми призёрами Евролиги.

Кроме того, Итудис был дважды признан тренером года Евролиги (2016, 2019), четырежды — тренером года Единой лиги (2015, 2017, 2018, 2022). В 2023 году Димитрис был включён в Зал славы Единой лиги. В 2022 году Итудис покинул армейцев и в том же году занял пост главного тренера турецкого «Фенербахче». Однако в декабре 2023-го он был вынужден покинуть команду.