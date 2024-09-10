Фарм-клуб «Торонто Рэпторс» ищет ассистента тренера через сервис по поиску работы

Канадский клуб «Рэпторс 905», являющийся фарм-командой «Торонто Рэпторс» в G-Лиге, ищет ассистента тренера через объявление в сервисе по поиску работы Linkedin. На это обратил внимание аккаунт Courtside Buzz.

Фото: Аккаунт Courtside Buzz

Напомним, команда «Рэпторс 905» была основана в 2015 года. Домашние игры клуб проводит в «Херши Центр» и иногда в «Эйр Канада-центр». «Рэпторс 905» стала восьмой командой G-Лиги, которой владеет команда НБА и первой основанной за пределами Соединённых Штатов Америки (США).

Последний матч, который состоялся 30 марта 2024 года, «Рэпторс 905» провели против команды «Мотор Сити Круз», которая является фарм-клубом «Дейтройт Пистонс». Встреча завершилась со счётом 109:104 (33:26, 27:32, 25:29, 24:17) в пользу «Рэпторс 905»