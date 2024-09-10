Главный тренер «Пари НН» Козин высказался о матче против «Дубая»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин дал комментарий после товарищеского матча с «Дубаем» (63:71).

«Хороший опыт для нас, неплохая игра, но старт был неудачным, разберемся, почему так начали. Ребята молодцы, за счёт защиты вернулись в игру и в третьей четверти даже смогли выйти вперёд. Но затем долго не смогли забить, застряли на фолах и неудачно завершали атаки под кольцом в ключевые моменты матча.

Считаю, что наши игроки с таким соперником показали характер и продемонстрировали неплохой баскетбол. Мы получили очень полезную информацию для дальнейшего разбора и анализа, что поможет в подготовке к сезону», — сказал Козин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Первый официальный матч сезона-2024/2025 «Пари НН» проведет 22 сентября. Нижегородцы на выезде сыграют против «Астаны».