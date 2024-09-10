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Бабурин — об игре против «Дубая»: для «Пари НН» это нужный опыт

Бабурин — об игре против «Дубая»: для «Пари НН» это нужный опыт
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Баскетболист «Пари НН» Евгений Бабурин прокомментировал товарищеский матч против «Дубая» (63:71).

«В большинстве своём ребята проявили хорошее желание. Начали плохо, неудачно, но не опустили головы и продолжили бороться. В итоге это получилось и дало результаты.

У «Дубая» сильный состав с именитыми игроками, поэтому они и наказали нас за недостаток опыта, забрали в моменте нужные фолы. В целом прошла хорошая и продуктивная игра, мы получили отличный контакт. Это очень нужный опыт для нас», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Первый официальный матч сезона-2024/2025 «Пари НН» проведет 22 сентября. Нижегородцы на выезде сыграют против «Астаны». После этого волжане примут на своём паркете «Парму».

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