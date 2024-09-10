Пистиолис — о предстоящем матче с «Локо»: тяжёлая игра против очень агрессивной команды

Главный тренер московского ЦСКА грек Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», который состоится в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Мы начинаем Суперкубок с матча против одной из сильнейших команд Лиги ВТБ. Нас ожидает тяжёлая игра против очень агрессивной и талантливой команды. Это будет интересный и хороший тест, который позволит увидеть, в каком состоянии мы находимся на данный момент», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Напомним, игра между ЦСКА и «Локо» состоится завтра, 11 сентября. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча состоится на ВТБ Арене.

Ранее Андреас Пистиолис прокомментировал итоги предсезонных сборов команды в Турции.