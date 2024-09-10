«Лейкерс» почтит память Джерри Уэста, добавив к игровым джерси полосу с номером 44

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение почтить память легендарного баскетболиста и руководителя команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэста.

В этом сезоне к игровым джерси «озёрников» добавят памятную полосу с номером 44, под которым Джерри Уэст выступал в калифорнийском клубе.

Фото: Аккаунт «Лос-Анджелес Лейкерс» в X (бывший Twitter)

Джерри Уэст скончался у себя дома 12 июня этого года. Его силуэт используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий. За свою игровую карьеру Уэст выиграл один чемпионский титул (1972), был признан MVP финала и 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всю свою карьеру он провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, а также генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА. Работа Джерри решительным образом повлияла на судьбы таких франшиз, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».