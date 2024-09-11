УНИКС проведёт матч с медийной командой HOOPS 17 сентября

17 сентября в Казани (республика Татарстан) в «Баскет-холле» состоится игра между хозяевами УНИКСом и гостями из Москвы, медийной командой HOOPS. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в своём телеграм-канале.

Напомним, главным тренером казанцев на данный момент является Велимир Перасович. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС вышел в финал и встретился с московским ЦСКА. Команды провели пять встреч в рамках финальной серии, по итогу которых чемпионский титул завоевали армейцы со счётом 4:1.

Стоит также уточнить, что самым ценным игроком регулярного сезона был признан разыгрывающий защитник УНИКСа Ненад Димитриевич, а тренером года — Велимир Перасович.

Ранее Перасович высказался о предстоящем выступлении УНИКСа в Суперкубке Единой лиги.