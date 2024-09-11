Легионер ЦСКА Тримбл: не скучаю по США — там мне нечем заняться

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл ответил на вопрос, скучает ли он по родной стране.

«Скучаю ли по США? Нет, не особо. В США мне нечем заняться, честно говоря. Конечно, я вижусь с семьёй и друзьями. Но моя работа, моя профессия — это играть в Европе. Поэтому, когда возвращаюсь домой летом и провожу там два-три месяца, мне становится скучно.

Единственный момент — живя за границей, проводишь меньше времени с близкими. Но в остальном я уже так привык к этому, что даже не беспокоюсь», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Тримбл выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком команды, а также был признан MVP этапа плей-офф Единой лиги ВТБ.

Читайте полное интервью с Мело Тримблом на сайте «Чемпионата».