Мело Тримбл: люди в России намного приятнее, чем в Вашингтоне — добрее и приветливее

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл высказался о культурных различиях между Россией и США.

«Конечно, культурные различия есть. Разница в людях, в том, как они себя ведут — не в плохом смысле. Просто они другие. Судя по моему опыту в России, люди здесь намного приятнее, чем в Вашингтоне, Мэриленде, Вирджинии и так далее.

Я думаю, что они намного добрее и приветливее. Единственное, что я заметил — каждый человек в основном сам по себе, либо сидит в телефоне. Все всегда в телефоне. Например, когда я еду в машине и смотрю в окно, все только и делают, что смотрят в телефон, переписываются или просто пользуются им.

Как я уже сказал, в целом люди намного добрее. Вы не поймёте этого, если только сами не побываете в России. Я говорю это как американец. В остальном всё одинаково, потому что я мало чем занимаюсь, редко выхожу из дома. Просто делаю свою работу, играю в баскетбол, и всё», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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