«Bыбор был очевиден». Мело Тримбл объяснил, почему решил вернуться в ЦСКА

29-летний защитник Мело Тримбл объяснил, почему решил продлить контракт с московским ЦСКА, несмотря на наличие предложений от других команд.

«У меня были предложения от других команд, но я знал, что хочу сразу же вернуться в ЦСКА. У нас один из лучших наставников, с которым я когда-либо играл. Это, наверное, мой любимый тренер. Так что я знал, что нет другой команды, в которую я предпочёл бы перейти. Хотел вернуться сюда из-за тренера, игроков и организации. Выбор был очевиден. На мой взгляд, у меня не было других вариантов. Просто ждал, когда мне сделают предложение.

ЦСКА — это команда самого высокого уровня в моей карьере на данный момент. Так что сейчас самое время задержаться. Мы только что стали чемпионами. Учитывая ситуацию с тренером и тем, как ко мне относятся здесь, я не мог сказать «нет». Всё было слишком хорошо, чтобы не вернуться», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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