Тримбл: когда Пистиолис пришёл в ЦСКА, сразу понял — мы станем чемпионами

Защитник московского ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о наставнике команды Андреасе Пистиолисе, которого считает своим любимым тренером.

«Он один из тех парней, которые знают, о чём говорят. Он работал с другими хорошими наставниками и многому научился, это видно. Он работал со мной в Турции. И то, что он мне объяснял, очень помогло мне стать лучше. В прошлом году, когда мы переживали трудности, я думал о нём весь год как о нашем тренере.

Ничего не имею против другого специалиста (Эмила Райковича. — Прим. «Чемпионата»), но если бы Андреас был нашим тренером на протяжении всего сезона, всё было бы по-другому. Потому что я знаю, какой он.

Когда он пришёл в нашу команду, я сразу понял, что мы станем чемпионами. Он просто особенный тренер. На мой взгляд, любой игрок хотел бы играть под его руководством.

Я не слышал ничего плохого о нём, будь то в прошлой команде или в ЦСКА. О нём никто не отзывался негативно. Он хороший парень, в том числе вне площадки, и отличный наставник, который мотивирует нас, мотивирует меня.

А это как раз то, что мне нужно — парень, который знает мою игру, знает меня лично. Кто-то, с кем я мог бы поговорить на площадке и вне её. И он как раз такой человек», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с Мело Тримблом на сайте «Чемпионата».