Мело Тримбл: ходил на Красную площадь — было так холодно, что не смог насладиться

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал, как ему живётся в Москве. Игрок переехал в столицу после подписания контракта с клубом летом 2023 года.

«Мне кажется, что место, где я живу в Москве, довольно хорошее. Рядом есть продуктовый магазин, торговый центр, барбершоп. Всё в шаговой доступности. Не могу просить большего. Вообще не жалуюсь на Москву, мне тут очень нравится.

Осмотр достопримечательностей — это не по мне. Я не фотографируюсь и всё такое. Так что нет. Я просто здесь, в городе. Наслаждаюсь тем, что вижу, хотя и забываю фотографировать. Был ли на Красной площади? Да. Но дело в том, что перед сезоном я был таким уставшим, обленился из-за тренировок и прочего.

А это лучшее время, чтобы пойти погулять, пока погода не испортилась. Когда становится холодно, я не хочу находиться на улице. В прошлом году я ходил на Красную площадь, и было так холодно, что я не смог насладиться этим. Это было в конце декабря», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Мело Тримблом читайте на сайте «Чемпионата».