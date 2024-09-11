Мело Тримбл поделился мнением о сербском новичке ЦСКА Аврамовиче

Легионер московского ЦСКА Мело Тримбл высказался о сербском новичке команды — Алексе Аврамовиче.

«Я уверен в нас — при условии, что мы продолжим становиться лучше вместе с тренерским штабом и игроками, которые есть в команде. У нас новое пополнение — Алекса [Аврамович].

Он привнесёт понимание игры и талант. Я в предвкушении этого сезона и хочу, чтобы мы выступили лучше, чем в прошлом году. У нас хороший коллектив, все хотят стать лучше. Мы все прекрасно знаем друг друга. Единственное, о чём мы думаем, — это победы.

Для нас нет ничего индивидуального. Мы знаем, что как команда мы очень хороши. У нас тот же состав, что и в прошлом году, за исключением одного игрока, и он — отличное дополнение», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В этом году Аврамович стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже вместе со сборной Сербии. Он также был признан лучшим защитным игроком турнира.

Полное интервью с Мело Тримблом читайте на сайте «Чемпионата».