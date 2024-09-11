Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, начинается Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 14 сентября. В стартовый день будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 11 сентября:

17:00 мск. УНИКС – «Бешикташ»

20:00 мск. ЦСКА – «Локомотив-Кубань».

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

На групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

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