УНИКС — «Бешикташ», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 11 сентября, начинается Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут проходить в Москве на «ВТБ Арене». Турнир откроет встреча УНИКСа и «Бешикташа». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

Встречу команд можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

УНИКС и «Бешикташ» выступают в группе Б. В этой же группе сыграет «Зенит». В группе А встретятся ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда».

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился питерский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».

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