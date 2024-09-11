ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Суперкубок Единой лиги: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 11 сентября, начинается Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут проходить в Москве на «ВТБ Арене». В первый день встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

Встречу команд можно будет посмотреть на канале «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию игры.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» выступают в группе А. В этой же группе сыграет «Црвена Звезда»». В группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился питерский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».

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