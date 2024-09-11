Главный тренер «Бешикташа» высказался о предстоящем участии в Суперкубке Единой лиги

Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич поделился мнением относительно предстоящего выступления команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Турецкий клуб попал в группу Б, где сыграют также казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«В прошлом году всё было замечательно. Высокое качество организации и баскетбола. Мы счастливы быть здесь. Москва — очень красивый город», — приводит слова Алимпиевича «Матч ТВ».

По регламенту турнира на групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф. В прошлом году победителем соревнований был «Зенит».

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