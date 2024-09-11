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УНИКС — «Бешикташ»: текстовая трансляция матча Суперкубка Единой лиги начнётся в 17:00

УНИКС — «Бешикташ»: текстовая трансляция матча Суперкубка Единой лиги начнётся в 17:00
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Сегодня, 11 сентября, берёт начало международный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2024. Первыми на паркет «ВТБ Арены» в Москве выйдут казанский УНИКС и турецкий «Бешикташ». Встреча между командами стартует в 17:00 мск.

Наблюдать за всеми матчами Суперкубка Единой лиги можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты предстоящей игры.

Во втором матче игрового дня действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» под руководством нового главного тренера Андрея Ведищева. Помимо этого, в Суперкубке примут участие санкт-петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда».

Следить за матчем:
Как с блеском начать баскетбольный сезон? Суперкубок Единой лиги — идеальный старт! LIVE
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Как с блеском начать баскетбольный сезон? Суперкубок Единой лиги — идеальный старт! LIVE
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