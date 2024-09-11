«Никаких джинсов деним». Дёмин объяснил фанатам в США, как произносятся его имя и фамилия

Россиянин Егор Дёмин, который в предстоящем сезоне выступит в NCAA за Университет Бригама Янга (BYU Cougars), рассказал американским фанатам, как корректно произносить его имя и фамилию. Отдельно Егор остановился на правильном произнесении фамилии: «Никаких больше джинсов деним. Больше никогда».

Дёмин объяснил фанатам в США, как произносятся его имя и фамилия:

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Реал» оказался сильнее французской академии INSEP со счётом 85:84. Россиянин в этой игре набрал 26 очков, совершил 11 подборов, а также отдал шесть результативных передач.

Авторитетное издание ESPN включало Дёмина в топ-10 на драфт НБА 2025 года. Ряд других изданий также включал россиянина в число главных претендентов на попадание в топ-10 драфта.