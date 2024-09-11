ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: текстовая трансляция Суперкубка Единой лиги начнётся в 20:00

Сегодня, 11 сентября, во втором матче игрового дня на Суперкубке Единой лиги ВТБ — 2024 встретятся действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра между командами начнётся в 20:00 мск.

Наблюдать за всеми матчами Суперкубка Единой лиги можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты предстоящей игры.

Напомним, «Локомотив-Кубань» в межсезонье решил сменить главного тренера. Александра Секулича сменил на посту Андрей Ведищев, который будет теперь совмещать должность президента клуба и главного тренера. Армейцы практически не поменяли состав перед стартом нового сезона Единой лиги. Московский клуб из легионеров подписал лишь защитника сборной Сербии по баскетболу Алексу Аврамовича.