«Давайте весело проведём время». Димитрис Итудис – о Суперкубке Единой лиги

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о Суперкубке Единой лиги ВТБ. Итудис получил приглашение и посетит турнир. Спортивное мероприятия будет проходить с 11 по 14 сентября. Участие в нём присут ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив Кубань», а также сербский клуб «Црвена Звезда» и «Бешикташ» из Турции.

«Чувствую себя здесь отлично. У меня тут много друзей, хочу сказать Единой лиге ВТБ, Сергею Кущенко и Илоне Корстин спасибо за приглашение. Здорово, что мне удаётся провести время с ЦСКА, у меня здесь много игроков, с которыми мы провели столько времени за работой. Надеюсь, что и сам турнир будет на уровне. Этот суперкубок — важный турнир. Давайте весело проведём на нём время», — приводит слова Итудиса «Матч ТВ».

Материалы по теме Видео Димитрис Итудис посетил тренировку ЦСКА и поприветствовал игроков

Главные новости дня: