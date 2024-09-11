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Адам Сильвер высказался о планах НБА по поводу расширения в Европу

Адам Сильвер высказался о планах НБА по поводу расширения в Европу
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер оценил возможные варианты развития на европейском рынке. Как информирует The Athletic, в переговорах с НБА поучаствовал генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис.

«На данный момент нет никакого конкретного плана относительно Европы, кроме того, что мы стремимся активно изучить эту возможность», — заявил Сильвер.

Сообщается, что одним из рассматриваемых вариантов может стать создание лиги, в которую войдут европейские команды. Кроме того, будут привлечены инвестиции из стран Персидского залива. НБА сотрудничает с финансовой фирмой The Raine Group, чтобы оценить все возможности.

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