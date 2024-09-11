Емченко высказался о предстоящем матче «Локо» и ЦСКА в Суперкубке Единой лиги

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу предстоящего выступления в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В частности, Владислав поделился мнением об игре с ЦСКА, которая состоится сегодня, 11 сентября.

Краснодарцы попали в группу А, в которой, помимо них и ЦСКА, сыграет сербская «Црвена Звезда». В группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ». Турнир будет проходить с 7 по 14 сентября.

«Какой уже год подряд — пятый, наверное — мы играем в Суперкубке. Это ли не счастье — начинать сезон с такого турнира? Я очень рад, что есть возможность сыграть с лучшими командами не только Единой лиги ВТБ, но и Евролиги. Мы все соскучились по баскетболу, думаю, будет жарко. Готовность армейцев? Да, у нас была возможность посмотреть, как они играют контрольные матчи.

Плотно сидят в защите, а в нападении хорошо двигают мяч, ищут хорошие броски. В общем, классный соперник, чтобы проверить, как мы провели сборы и к чему готовы», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: