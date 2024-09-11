Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей видеозаписью. Карри показал, как его встречали болельщики во время визита в Китай.

Фанаты в Китае заполнили улицу, встречая Стефена Карри:

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

Ранее разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг назвал пять лучших снайперов НБА на данный момент, включив в список и Карри.