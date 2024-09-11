Адам Сильвер прояснил возможность расширения НБА за счёт новых команд

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер во время пресс-конференции ответил на вопрос по поводу возможного расширения лиги. Ранее не раз сообщалось, что к НБА могут присоединиться две или даже три новые команды. По словам Сильвера, недавно лига поднимала этот вопрос, однако никаких решений пока не принято и организация вернётся к его рассмотрению позже.

«У нас пока не было большого количества дискуссий относительно расширения. Не из-за отсутствия интереса, а потому, мы так и сказали [потенциальным претендентам], что мы не совсем готовы. Интерес есть, но мы пока не приняли конкретных решений. Мы сказали заинтересованным сторонам: «Спасибо за ваш интерес, мы с вами свяжемся», — приводит слова Сильвера CBS Sports.

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