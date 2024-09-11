Шакил О'Нил приобрёл второй Tesla Cybertruck

Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал подписчикам свежее фото. Шакил приобрёл автомобиль Tesla Cybertruck. Ранее у него уже был один. О намерении приобрести очередной Tesla Cybertruck О'Нил признавался в середине августа.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

Фото: Скриншот

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В Национальной баскетбольной ассоциации центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Сын О'Нила Шариф дает дружеский подзатыльник своему отцу: