Мэджик Джонсон высказался о Камале Харрис после её дебатов с Трампом

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о дебатах, которые состоялись между кандидатом на должность президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Джонсон высказал уверенность, что именно Харрис должна стать следующим президентом США.

«Вице-президент Камала Харрис проделала отличную работу, изложив аргументы в пользу того, почему она должна стать президентом Соединённых Штатов. Я так горжусь ею!» — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказал мнение, что Джонсон являются лучшим распасовщиком за всю историю.

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