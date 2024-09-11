Майкл Джордан встретился с владелицей «Лейкерс» Джини Басс

Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан встретился с владелицей «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс. Соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях поделилась врач и телекорреспондент Дженнифер Эштон. Встреча произошла в Нью-Йорке по случаю пятой годовщины бренда текилы Cincoro, одними из создателей которого Басс и Джордан являются.

Фото: Из личного архива Дженнифер Эштон

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Майкл пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.

Ранее разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА, упомянув и Джордана.