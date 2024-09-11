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Форвард «Реала» Джанан Муса: мы лучше «Панатинаикоса» и докажем это

Форвард «Реала» Джанан Муса: мы лучше «Панатинаикоса» и докажем это
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25-летний лёгкий форвард мадридского «Реала» Джанан Муса заявил, что, по его мнению, его команда более сильна, чем греческий «Панатинаикос», несмотря на подписание ими нескольких звёздных игроков. Напомним, афинский «Панатинаикос» обыграл мадридский «Реал» в финале Евролиги прошлого сезона.

«Я считаю, что даже теперь мы лучше как команда, чем «Панатинаикос», и мы это докажем. Они победили нас в финале, и мы поздравили их. В этом году мы ещё больше жаждем титулов, и наша цель — выиграть все четыре трофея», — приводит слова Мусы испанское издание AS.

Джанан Муса провёл два сезона в составе «Бруклин Нетс» — 2018/2019 и 2019/2020. После этого боснийский игрок вернулся в Европу и отыграл по одному сезону в турецком «Анадолу Эфес» и испанском «Бреогане». Оттуда Муса перешёл в «Реал», в составе которого стал двукратным чемпионом Евролиги.

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