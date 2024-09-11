Евролига и ELPA объявили о продлении соглашения

Баскетбольная Евролига и Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) пересмотрели условия продления Рамочного соглашения Евролиги, которое охватывает несколько важных областей, таких как справедливая и конкурентоспособная зарплата для всех игроков, имиджевая, коммерческая и рекламная деятельность, тренировочные сессии, условия поездок и другое.

Соглашение было впервые заключено в 2021 году. Теперь оно будет действовать до завершения сезона 2026/2027.

В переговорном процессе участвовали три стороны: Евролига, ELPA и Комиссия клубов Евролиги. Эти переговоры гарантировали, что были рассмотрены интересы и перспективы всех сторон, что привело к всестороннему и инклюзивному соглашению.

Подвергшиеся пересмотру пункты соглашения:

Обеспечение справедливой и конкурентоспособной зарплаты для всех игроков;

Расширение возможностей для игроков и клубов участвовать в рекламной деятельности, защищая при этом их индивидуальные и коллективные права;

Разработка рекомендаций по оптимизации графиков тренировок и рабочих нагрузок;

Повышение стандартов тренировок и медицинских услуг;

Улучшение организации поездок для обеспечения комфорта и эффективности, снижения стресса и усталости, связанных с поездками, для игроков и персонала;

Так же стороны взяли на себя обязательство проанализировать и разработать предложение по пенсионному плану для игроков Евролиги, чтобы поддержать переход игроков к следующему жизненному этапу.

Обновленное соглашение устанавливает обязательный минимальный стандарт для всех участвующих в Евролиге команд. Его содержание и его реализация посредством Стандартного контракта игрока (SPC) будут действовать в той мере, в которой они не противоречат обязательным законам и правилам стран участвующих клубов.