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УНИКС — Бешикташ, результат матча 11 сентября 2024, счёт 97:69, Суперкубок Единой лиги ВТБ

УНИКС разгромил «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой лиги
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УНИКС одержал уверенную победу над «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Казани победил турецкую команду со счётом 97:69 (19:22, 39:13, 24:16, 15:18).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 69
Бешикташ
Стамбул
УНИКС: Акун-Пёрселл - 24, Найт - 23, Рейнольдс - 16, Бако - 9, Тэйлор - 7, Комолов - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 4, Торопов - 2, Беленицкий - 1, Илюк, Стуленков
Бешикташ: Конан - 12, Оллмен - 9, Арслан - 8, Слева - 8, Мэтьюс - 7, Нидхэм - 7, Мартин - 7, Морган - 5, Терри - 4, Угурлу - 2, Элезай, Аксу

Самым результативным игроком в составе УНИКСа был лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 24 очка. Кроме того, в его активе три подбора и одна результативная передача. В составе «Бешикташа» лучшую результативность продемонстрировал форвард Керем Конан, на счету которого 12 очков и семь подборов.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за пятое место, третье место и финал — 14 сентября.

В группе «А» играют ЦСКА, «Локомотив‑Кубань» и сербская «Црвена Звезда». В группе «Б» играют УНИКС, «Зенит» и турецкий «Бешикташ».

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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