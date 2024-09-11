УНИКС разгромил «Бешикташ» в матче Суперкубка Единой лиги

УНИКС одержал уверенную победу над «Бешикташем» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Казани победил турецкую команду со счётом 97:69 (19:22, 39:13, 24:16, 15:18).

Самым результативным игроком в составе УНИКСа был лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 24 очка. Кроме того, в его активе три подбора и одна результативная передача. В составе «Бешикташа» лучшую результативность продемонстрировал форвард Керем Конан, на счету которого 12 очков и семь подборов.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за пятое место, третье место и финал — 14 сентября.

В группе «А» играют ЦСКА, «Локомотив‑Кубань» и сербская «Црвена Звезда». В группе «Б» играют УНИКС, «Зенит» и турецкий «Бешикташ».

Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.