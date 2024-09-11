Стефен Карри обозначил свои планы после завершения профессиональной карьеры

36-летний американский баскетболист Стефен Карри в одном из своих интервью рассказал, что после спортивной карьеры планирует стать владельцем одного из клубов НБА.

«Для меня это определённо в планах. Сейчас я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать на площадке, прежде чем перейти к любой другой роли в нашем виде спорта. Но я определённо хочу быть владельцем одного из клубов НБА.

Думаю, что я мог бы неплохо помочь сохранить величие НБА, и то, чему я научился за свою карьеру, это именно то, что требуется для управления чемпионской командой», — приводит слова Карри CBS Sports.

Напомним, сам Карри всю свою карьеру (с 2009 года) выступает за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз».