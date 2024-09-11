Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри обозначил свои планы после завершения профессиональной карьеры

Стефен Карри обозначил свои планы после завершения профессиональной карьеры
Стефен Карри
Комментарии

36-летний американский баскетболист Стефен Карри в одном из своих интервью рассказал, что после спортивной карьеры планирует стать владельцем одного из клубов НБА.

«Для меня это определённо в планах. Сейчас я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать на площадке, прежде чем перейти к любой другой роли в нашем виде спорта. Но я определённо хочу быть владельцем одного из клубов НБА.

Думаю, что я мог бы неплохо помочь сохранить величие НБА, и то, чему я научился за свою карьеру, это именно то, что требуется для управления чемпионской командой», — приводит слова Карри CBS Sports.

Напомним, сам Карри всю свою карьеру (с 2009 года) выступает за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Взгляд в прошлое:
Встреча с династией: как Швед и Кириленко сразились с молодыми Карри, Томпсоном и Грином
Встреча с династией: как Швед и Кириленко сразились с молодыми Карри, Томпсоном и Грином
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android