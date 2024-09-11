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Раскрыты бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за прошлый сезон

Раскрыты бюджеты клубов Единой лиги ВТБ за прошлый сезон
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Единая лига ВТБ на ежегодной пресс‑конференции раскрыла бюджеты клубов за прошлый сезон. Самым большим бюджетом обладал в прошлом году «Зенит». Самый маленький бюджет был у «Автодора», «Енисея» и «Уралмаша».

1. «Зенит» — 2 миллиарда 257 млн рублей
2. ЦСКА — 2 миллиарда 143 млн
3. «Локомотив‑Кубань» — 1 миллиард 473 млн
4. УНИКС — 1 миллиард 356 млн
5. «Самара» — 579 млн
6. «Пари НН» — 528 млн
7. «ПАРМА» — 458 млн
8. МБА — 378 млн
9. «Уралмаш» — 347 млн
10. «Енисей» — 338 млн
11. «Автодор» — 233 млн

«Напомню, мы единственная лига, которая открывает бюджеты. Но в баскетбол играют не бюджеты, а организации, команды и люди. Операционные расходы увеличились, тренерский штаб стал получать больше, это значит, что команды удерживают своих специалистов.

Бюджет лиги в прошлом сезоне составил 1 миллиард 186 миллионов рублей, поступление от спонсоров увеличились. Увеличен призовой фонд для клубов на 30%. Бюджет лиги сейчас на уровне четвертой команды лиги», — рассказал на пресс-конференции президент Единой лиги Сергей Кущенко.

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