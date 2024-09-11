Президент ЦСКА Ватутин: нынешняя ситуация больше вредит Евролиге, чем нам

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о продолжающемся отстранении клуба от участия в Евролиге.

«На момент принятия этого решения мы не получили всех ответов, и сейчас не время задавать новые вопросы — хотя бы потому, что честных ответов никто не даст.

Я не считаю нынешнюю ситуацию кризисным периодом. Наоборот, и это беспрецедентно, клуб продолжает существовать как топ-организация, претендуя на титул в Единой лиге. И пусть наше финансирование значительно сократилось из-за отсутствия Евролиги, мы благодарны нашему владельцу «Норникелю» за понимание и поддержку.

Да, нам очень не хватает Евролиги. С другой стороны, нынешняя ситуация для Евролиги даже хуже, чем для ЦСКА! Турнир потерял не только известный клуб, но и огромный рынок. Чем больше стран охватывает Евролига, тем она стабильнее, интереснее и прибыльнее.

Исключение самой большой страны мира — большая потеря. У России есть своя лига — Лига ВТБ, она сохраняет свой высокий уровень и пользуется спросом среди болельщиков, инвесторов и спонсоров», — приводит слова Ватутина греческое издание Gazzetta.