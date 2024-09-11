ЦСКА с разницей в 10 очков победил «Локомотив-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в групповом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Клуб из Москвы победил краснодарскую команду со счётом 105:95 (24:21, 30:31, 25:19, 26:24).

Самым результативным игроком в составе ЦСКА был разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. Кроме того, в его активе три подбора и две результативные передачи. В составе «Локомотива-Кубань» лучшую результативность продемонстрировал Би Джей Джонсон, на счету которого 18 очков, три подбора и одна передача.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Встречи за пятое место, третье место и финал — 14 сентября.

В группе А играют ЦСКА, «Локомотив‑Кубань» и сербская «Црвена Звезда». В группе Б играют УНИКС, «Зенит» и турецкий «Бешикташ». Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.