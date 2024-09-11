Названа страна, которую Единая лига рассматривает для проведения Суперкубка

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Единая лига ВТБ рассматривает возможность проведения Суперкубка в Сербии. Об этом на ежегодной пресс‑конференции заявил президент лиги Сергей Кущенко.

«Мы рассматриваем вариант проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ в Сербии. Версия такая у нас существует», — рассказал Кущенко на пресс-конференции.

Международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой лиги ВТБ» проводится с 2021 года в Москве и носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского.

В этом году турнир проходит с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за пятое место, третье место и финал — 14 сентября.

В группе «А» играют ЦСКА, «Локомотив‑Кубань» и сербская «Црвена Звезда». В группе «Б» играют УНИКС, «Зенит» и турецкий «Бешикташ». Прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит».