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Кущенко рассказал, будет ли Единая лига менять лимит на легионеров

Кущенко рассказал, будет ли Единая лига менять лимит на легионеров
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, планируются ли изменения в правилах лимита на легионеров.

«Лига сама будет определять количество легионеров. Пока мы ничего менять не будем. Но законодательство нам это позволяет. Однако сейчас, на наш взгляд, лимит оптимальный», — рассказал Кущенко на ежегодной пресс-конференции Единой лиги.

Отметим, что, согласно нынешним правилам, российские клубы Единой лиги ВТБ могут включать в заявку на матч шесть иностранных баскетболистов.

Напомним, прошлогодним победителем Суперкубка Единой лиги стал «Зенит». Действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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