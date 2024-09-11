В Единой лиге оценили потенциал «Локо», ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в Евролиге

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила потенциал «Локомотива-Кубань», ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в Евролиге.

«Мы видим, что наши команды не участвуют в международных соревнованиях. УНИКС достаточно легко справился сегодня с «Бешикташем» — команда Еврокубка. УНИКС — уровня Евролиги… На самом деле все наши российские команды [«Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит» и УНИКС] могли бы играть в Евролиге и бороться за попадание в «Финал четырёх» [Евролиги]. Это однозначно», — сказала Корстин во время перерыва матча между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА.

Напомним, международный предсезонный турнир «Суперкубок Единой Лиги ВТБ» проходит в Москве с 11 по 14 сентября на «ВТБ Арене». В нём принимают участие четыре лучшие команды Лиги (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань») и два зарубежных клуба («Црвена Звезда» Белград, «Бешикташ» Стамбул). Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за 5-е место, 3-е место и финал — 14 сентября.