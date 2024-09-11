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Названа сумма долга «Руны» по итогам прошедшего сезона в Единой лиге

Названа сумма долга «Руны» по итогам прошедшего сезона в Единой лиге
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко раскрыл сумму долга, с которым московская «Руна» закончила прошлый сезон.

«У «Руны» долги. По всем долгам у них мировое соглашение. Их накроют санкции, если не выполнят обязательства перед игроками. Клуб может быть лишён лицензии. Они закончили сезон с долгом в 88 млн рублей.

Произошла форс‑мажорная ситуация, не могу раскрывать. У них были серьёзные частные деньги, амбиции. После Нового года ситуация изменилась», — рассказал Кущенко на ежегодной пресс-конференции Единой лиги ВТБ.

«Руна» вступила в Единую лигу перед началом сезона‑2023/2024, клуб занял в прошлом розыгрыше девятое место в регулярном чемпионате. В предстоящем сезоне московская команда не выступит в Единой лиге.

Напомним, регулярный сезон Единой лиги ВТБ начнётся 21 сентября нынешнего года, а завершится 13 апреля 2025-го. Откроют сезон финалисты минувшего розыгрыша чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС.

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